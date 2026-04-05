Trump\'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George’un “derhal emekli olacağını” duyurdu. Açıklama, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in George’dan görevini bırakmasını istemesinin ardından geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Hegseth’in, Başkan Donald Trump’ın ordu vizyonuna daha uygun bir isimle çalışmak istediği ve bu nedenle George’un görevden ayrılmasını talep ettiği öne sürüldü.

VEDA MESAJINDA DİKKAT ÇEKEN VURGULAR

Görevinden ayrılan George, ordu personeline gönderdiği veda mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ordunun görev odaklı yapısını sürdüreceğine inandığını belirten George, askerlerin “zorlu eğitim ve cesur, karakter sahibi liderler” hak ettiğini vurguladı.

George’un bu mesajı, görevden ayrılış sürecinin perde arkasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

GÖREV SÜRESİ TAMAMLANMADAN AYRILDI

2023 yılında ABD Senatosu onayıyla göreve başlayan George’un normal şartlarda 4 yıllık görev süresi kapsamında 2027’ye kadar görevde kalması bekleniyordu. Ancak alınan kararla görev süresi yaklaşık bir yıl erken sona erdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada George’un uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür ederek emeklilik sürecinde başarılar diledi.

PENTAGON’DA ÜST DÜZEY TASFIYELER DİKKAT ÇEKİYOR

George’un ayrılığı, Pentagon’da son dönemde yaşanan üst düzey görev değişimlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hegseth’in göreve gelmesinden bu yana birçok üst düzey general ve amiralin görevden alındığı ya da emekliye sevk edildiği belirtiliyor.

Bu gelişmelerin, ABD’nin özellikle İran ile artan gerilim ve askeri hareketlilik sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

KARİYERİ SAVAŞ SAHALARINDA GEÇTİ

Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Randy George, Birinci Körfez Savaşı’nın yanı sıra Irak ve Afganistan’daki operasyonlarda aktif görev aldı. 2021-2022 döneminde Savunma Bakanı Lloyd Austin’in kıdemli askeri danışmanlığını yapan George, 2023’te ABD Kara Kuvvetleri’nin en üst düzey komutanı olarak göreve getirilmişti