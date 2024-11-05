Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkmenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Rovshen Ayazov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türkmenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Rovshen Ayazov, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kara Kuvvetleri Komutanları Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?