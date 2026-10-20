Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" başladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk kez düzenlediği "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) başladı.

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek, karşılıklı anlayışı güçlendirmek ve profesyonel etkileşimi artırmak amacıyla Sincan Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda düzenlenen yarışma, 24 Ekim'e kadar devam edecek.

Yarışma ile katılımcı ülkeler arasında dostluk bağlarının tesis edilmesi, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik işbirliği fırsatlarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca savunma sanayi firmalarınca yarışma boyunca açık kalacak sergilerle Türkiye'nin insansız hava araçları alanında kat ettiği gelişmeler gösteriliyor.

Yarışma

Her ülke, en fazla üç kişiden oluşan ve en az iki FPV pilotu içeren bir takımla yarışmaya katılabiliyor. Her katılımcı takım, kendi ülkesinin muvazzaf veya yedek askeri personelinden oluşuyor.

Parkur geçiş performanslarında en iyi dereceyi elde eden takımlar final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.

Yarışma, 24 Ekim'deki final periyotlarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

"Yarışmada ülkemizi temsil etme kabiliyetine erişeceğiz"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uçangöz Takımı Kaptanı Üsteğmen Furkan Selek yarışmaya ilişkin bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, uçangöz sistemlerinin eğitimine ve geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Selek, "Bu doğrultuda daha önce düzenlenen Kara Kuvvetleri yarışmasında takımımız bir derece elde etti. Bu elde ettiğimiz derece ile beraber kendimizi geliştirerek, uluslararası anlamda ilk defa düzenlenen bu yarışmada ülkemizi temsil etme kabiliyetine erişeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya uzun zamandır hazırlandıklarını, simülasyon ve gerçek uçuşlarla eğitimleri desteklediklerini aktaran Selek, takımlarının pilotaj kabiliyeti yüksek kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Selek, takımlarının, 23 engelden oluşan bir parkurda antrenmanları gerçekleştirdiğini, Türkiye'yi finale kadar taşımayı hedeflediklerini ifade etti.