Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci Yıl Dönümü Kutlandı

Kara Kuvvetleri\'nin 2235\'inci Yıl Dönümü Kutlandı
26.06.2026 17:55
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Bakan Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Komutan Tokel'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'i ve beraberindeki personeli kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Bakan Güler, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2235'inci yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Anlamlı günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Kara Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetlerinin köklü gelenekleri, asırların birikimiyle şekillenen üstün muharebe tecrübesi, nitelikli personeli, sahip olduğu modern silah ve sistemleriyle dünyanın en saygın ve seçkin kara kuvvetleri arasında müstesna yere sahip olduğunu vurgulayan Güler, "Engin bir askeri birikimin mirasçısı olan ve benim de geçmişte komutanlığını yapmaktan büyük bir onur duyduğum Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerini icra etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, Kara Kuvvetlerinin bu görevleriyle eş zamanlı olarak küresel barış ve istikrara büyük katkılar sağlayarak şanlı Türk bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarında gururla dalgalandırdığını belirterek, personeli kutladı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz"

Güler, başta Türkiye olmak üzere küresel ölçekte risk ve tehditlerin arttığı dünya güvenlik mimarisinin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu karmaşık ve hassas bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Üstünlüğün yalnızca teknoloji ve kapasitede olmadığının altını çizen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru stratejik tercih ve uygun kuvvet yapısıyla sağlandığının bilinciyle ve artan harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Zira günümüzde değişen harp doktrinleri ve geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları, kendimizi sürekli geliştirmemizi, özellikle harekat ortamının gerektirdiği teşkilatlanma, strateji, konsept ve yeteneklere zamanında sahip olmayı ve harbe hazırlık seviyemizi daima güncel tutmayı zorunlu kılmaktadır."

Kara Kuvvetlerinin kadro-teşkilat yapısından yerli, milli ve modern silah ve sistemleri envantere kazandırmaya kadar pek çok çalışmayı gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Güler, ordunun gücünü ve caydırıcılığını artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Kara Kuvvetlerimiz asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecek"

Güler, askerlik mesleği değerlerinin kendilerinin en büyük kuvvet çarpanlarından ve bu değerlerin ordunun gücünün başlıca etkenlerinden biri olduğunu aktararak, "Bu bilinçle bizler de devletimizin imkanları doğrultusunda personelimizin motivasyonunu artırmak amacıyla özlük hakları ve sosyal yaşamın geliştirilmesi gibi birçok konuda gayretlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetlerinin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üstlendiği tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine inandığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kara Kuvvetlerimizin bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2235'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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