Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

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Çeşitli otoyollarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu Kavşağı Ümraniye ve Kozyatağı istikametlerinde viyadük ayak kirişlerinin montajı yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı çalışma süresince diğer platformlardan geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor. Çalışmalar 00.00-06.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir istikametinde sağ şerit kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik işaretlemesi yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerinde Konya istikametindeki altgeçit yenileme çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya yolunun 5-6. kilometrelerinde her iki istikamette sol şeritler ile dönel kavşak trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. kilometrelerinde genişletme, Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 8-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bilecik istikameti 2-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Kağızman yolunun 8-12. kilometrelerinde Kırmızıdere Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 45. kilometresindeki Budak Tüneli'nde görüntü sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Trafik, Güncel, Son Dakika

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