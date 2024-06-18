Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

18.06.2024 09:04
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları kesimi 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Osmaniye istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşıma Adana istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) olarak ve kontrollü şekilde izin veriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 14. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları devam ettiğinden Isparta-Ağlasun gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Ağlasun-Isparta gidiş istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Malatya- Sivas yolunun 60. kilometresinde yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma eski Tohma Köprüsü üzerinden kontrollü olarak izin veriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye- Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde tünel bağlantı yollarında yapılan çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı - Gümüşhane- Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan oto korkuluk imalat çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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