Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 5-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun, Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde, çalışma programına göre belirlenen şeritler trafiğe kapatılıyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kabakum-İslamlar mevkisi) aşırı yağış nedeniyle oluşan hasarlar dolayısıyla ulaşım tek şeride düşürüldü.
Seydikemer- Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Narince- Nissibi Köprüsü yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Gümüşhane- Bayburt yolunun 36. kilometresinde (Bayburt Hastane Kavşağı mevkisi) ışıklı uyarı sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Samsun- Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle Ordu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ünye sahil yolundan izin veriliyor.
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin kadrosuna Ayfer Dönmez'in ardından Yaşar Üzer de katılıyor. Usta oyuncu, fenomen dizide Samet karakterine hayat verecek ve Reşat'ın sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen değerli dostunu canlandıracak.
Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Psikolojisinin çok kötü olduğunu ve ilaçlarla ayakta durabildiğini belirten Sarsılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine yönelik tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Eminönü-Beykoz, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis hava trafiğini de olumsuz etkilerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Galibiyet istediğini belirten deneyimli antrenör, "Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kazanan takımın biz olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?