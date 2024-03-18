Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle güney taşıma yolundaki trafik akışı İstanbul- Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometreleri Demirköprü mevkisinde yağışlardan oluşan hasarları giderme çalışmaları nedeniyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Antalya- Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.