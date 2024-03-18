Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları yapılıyor. Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometreleri Demirköprü mevkisinde yağışlardan oluşan hasarları giderme çalışmaları nedeniyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

18.03.2024 08:35  Güncelleme: 08:37
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle güney taşıma yolundaki trafik akışı İstanbul- Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometreleri Demirköprü mevkisinde yağışlardan oluşan hasarları giderme çalışmaları nedeniyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Antalya- Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Zonguldak, Kırıkkale, Alikahya, Manavgat, Antakya, Antalya, Samsun, Ankara, Uşak, Ordu, Ünye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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