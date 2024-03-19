Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı - Son Dakika
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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, yenileme çalışmaları, şev kayması, bağlantı yolu yapımı ve diğer çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.

19.03.2024 08:33
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bölümler halinde şerit daraltma uygulanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle ulaşıma Aydın-Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden izin veriliyor.

Tarsus- Adana Otoyolu'nun bağlantı yolu 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-12, Çanakkale-Çan yolunun 27-28, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şebinkarahisar- Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kaynak: AA

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