Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bölümler halinde şerit daraltma uygulanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle ulaşıma Aydın-Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden izin veriliyor.
Tarsus- Adana Otoyolu'nun bağlantı yolu 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Akseki- Manavgat yolunun 7-12, Çanakkale-Çan yolunun 27-28, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Şebinkarahisar- Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
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Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, barındıran ve yurt dışına çıkmalarını sağlayan şüphelileri belirledi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise cep telefonları, sim kartlar ve suçtan elde edilen 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3350 lira, satış fiyatı ise 32,3370 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,1280 lira, satış fiyatı ise 35,1300 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira idi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını ve benzer kazaların yaşanmaması için trafik düzenlemelerinin yapılmasını istedi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna müdahale ederken, sürücü kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında Erzincan Ulalarspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Antrenör Emin Altındağ, üzüntüsünü dile getirirken, takımın pes etmeyeceğini ve liderliği korumak istediklerini belirtti.
Çinli teknoloji şirketi vivo, Pad 3 Pro tableti ile birlikte TWS 4 Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. vivo TWS 4, Hi-Fi desteği, aktif gürültü engelleme özelliği ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Qualcomm S3 ses platformu ile desteklenen kulaklıkların fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.
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