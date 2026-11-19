Karabük-Ankara kara yolunda eşek araç kamerasınca görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı köyü yakınında bir eşek, kara yoluna çıkarak bir süre yürüdü. Aniden karşılarına çıkan eşek yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı; o anlar bir aracın iç kamerasına yansıdı.
Karabük'te bir eşeğin kara yoluna çıktığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük- Ankara kara yolunun Cumayanı köyü yakınlarında bir eşek, kara yoluna çıkarak yürümeye başladı.
Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kara yolunda bir süre ilerleyen eşek, yoldan geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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