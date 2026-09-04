Karabük Eflani'de dolu yağışı gölette yolları ve tarlaları beyaza bürüdü
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Abakolu köyünde etkili olan dolu, yolları ve tarlaları beyaza bürüdü. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dolu etkisini gösterdi.
İlçeye bağlı Abakolu köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolunun ardından yollar ve tarlalar beyaza büründü.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.
Kaynak: AA
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