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Karabük Eğitimde Marka Olma Yolda

Karabük Eğitimde Marka Olma Yolda

Karabük'te 'Eğitim Kenti' projesi, 37 bin öğrenci için çeşitli etkinliklerle eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

19.12.2024 12:47
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"Eğitim Kenti Karabük" projesiyle ilin "eğitimde marka şehir" olması hedefleniyor.

Valilik himayesinde, temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 37 bin öğrenciyle yönelik hazırlanan proje geçen yıl uygulamaya alındı.

Akademik alan başta olmak üzere yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda öğrencilerin başarılarının artırılması amaçlanan proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Projede ayrıca TEKNOFEST, TÜBİTAK araştırma projeleri, Vocathlon (Mesleki Girişim Maratonu) gibi ulusal programlara katılım ve başarı oranlarını artırarak genç yeteneklerin ulusal düzeyde öne çıkarılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Projeyle eğitim ortamını daha çekici hale getirecek faaliyetlerle öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin katılımları sağlamak, ilkokul öğrencilerine ücretsiz tiyatro izleme imkanı sunmak, okul kütüphanelerinin envanterinde bulunan kitap sayısını artırmak hedefleniyor.

Proje kapsamında okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması amaçlanarak, öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek, gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bugüne kadar 1660 etkinlik düzenlenen projede eğitimler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinde ilerlemeler görülürken, gelecek yıllarda projeyle daha fazla öğrenciye ulaşma amacı güdülüyor.

"Bütün eğitim paydaşlarımızla bu projeye inandık"

Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Karabük'ün bir "eğitim kenti" olduğunu söyledi.

Karabük'te 2 bin 400 civarında idareci ve öğretmenle yaklaşık 37 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü aktaran Yavuz, "Karabük'ün geçmişine baktığımız zaman eğitimde aslında güzel hikayelerin ortaya çıktığı, güzel başarıların elde edildiği bir şehir. Ama bazı faktörler nedeniyle yaşanan bir duraklamamız var. Karabük'ü yeniden bir eğitim kenti haline getirmek için geçen sene 'Eğitim Kenti Karabük' projemizi uygulamaya koyduk." diye konuştu.

Yavuz, proje kapsamında ilk yıl yaklaşık 1660 faaliyetin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunların içerisinde akademik başarının artırılması, yabancı dil öğretimi, kodlama, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yer alıyor. Bütün eğitim paydaşlarımızla bu projeye inandık, gönlümüzü koyduk. Hep birlikte öğretmenlerimizle eğitim paydaşlarımızla idarecilerimizle Karabük'ün eğitim kenti olması noktasında çaba sarf edildi." ifadesini kullandı.

YKS'de bu yıl ilk 100 içerisinde Karabük'ten 3, ilk 1000'de 14, ilk 20 binde ise 242 öğrencinin yer aldığına değinen Yavuz, "Bugün bu öğrencilerimiz, ülkemizin en güzel, en kaliteli ve en başarılı üniversitelerinde şehrimizi temsil ediyor." dedi.

Yavuz, "Eğitim Kenti Karabük" projesinin 8 alt başlığından birinin de "Okuyorum Öğreniyorum" olduğundan bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"37 bin öğrencimiz var. Valiliğimizin destekleri ve koordinasyonuyla 37 bin kitabımızı alarak çocuklarımızı kitaplarımızla buluşturduk. Çocuklarımızı okumaya teşvik ederek, okuduğunu anlaması noktasında bundan sonra da yine kitaplarımızla çocuklarımızı buluşturmaya devam edeceğiz.

Karabük eğitimde tüm paydaşlarıyla marka şehir olacaktır. Buna bütün eğitimcilerimizle gönülden inanıyoruz. Eğitimcilerimizle de biz geçen sene bunu başardık. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da inşallah 'Eğitim Kenti Karabük' projesi kapsamında Karabük'ten daha başarı hikayelerin çıkacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

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