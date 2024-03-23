Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi uygulamaya alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor Programı" kapsamında İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje başladı.
Projeyle merkez, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde üretilen tarımsal ürün yelpazesinin genişletilmesi ve kadın çiftçilerin ekonomik getirisi yüksek ürünler üreterek gelir düzeylerinin artırılması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkez, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında çiftçilere daha yüksek gelir getirebilecek, uzun süre hasat edilebilen ve bakım maliyeti düşük olan enginar fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Enginarın çok yıllık bir bitki olmasının çiftçilerin uzun süre gelir elde etmesine olanak sağlayabileceğini aktaran Ayvalık, "Proje kapsamında 4 bin 200 adet yerli çeşidimiz Bayrampaşa çeşidi enginar fidesinin 10 kadın çiftçimize toplam 6 dekar alanda ekimi yapılacak şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Karabük Enginar Yetiştiriciliği Projesi Uygulamaya Alındı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın boşa geçtiğini belirterek, Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın önemine vurgu yaptı. 31 Mart seçimlerinin bu amaç için çok önemli olduğunu ifade etti.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evin camını kırarak içeri giren hırsız, altın ve paraları çaldıktan sonra Bursa'da çalıştığı otelde yakalandı. Polis operasyonunda çalınan malzemeler ele geçirildi ve şüpheli adliyeye sevk edildi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde lokanta işleten Mecit Yılmaz, artan maliyetler nedeniyle para kazanamadığını belirtti. Yılmaz, kıyma fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kıyma kullanmadığını ve kıymayı dükkandan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, diğer esnaflar da maliyetlerin artması ve insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yapıldı. Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında İstanbul'daki hayırsever iş insanları tarafından öğrencilere kıyafet ve bot gönderildi. Yardım malzemeleri Şemdinli ilçesindeki iki okuldaki öğrencilere dağıtıldı. Kampanyanın ikinci aşamasında ise köy çocuklarına kırtasiye ve eğitici materyaller dağıtılacak.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu. Kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedilirken, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken güvercinler, vatandaşlar tarafından beslendi. Vatandaşlar, kar yağışının baharda da devam ettiğini belirterek, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutarak çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. Taşpınar, çocukların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sorunu görmezden gelmesini eleştirdi ve çocuk istismarının suç olduğunu aklayamayacaklarını belirtti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 45 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.
Van'da öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiliyor. Kurubaş Geçidi ve Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.
Partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek" dedi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra alandakiler de coştu.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?