Karabük Millet Bahçesi Yılı İçinde Tamamlanacak

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Kent Meydanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bu yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Şahin, gazetecilere, büyük bir bölümü tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanları, yürüyüş yolları, sosyal tesisler, 15 dükkandan oluşan ticari alan, nikah salonu, kitap kafe, çocuk oyun alanı, konser ve sinema alanı, spor alanları, anıt meydanı, çardaklar ve seyir terasının yer alacağı yaklaşık 79 bin metrekarelik alana yayılan Millet Bahçesi'nin, Karabük'ün yeşil dokusunu güçlendirecek önemli bir proje olduğunun altını çizdi, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Millet Bahçesi'nde çalışmaların hiçbir zaman durmadığına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bir kısmını kısa vadede, bir kısmını orta vadede, bir kısmını da uzun vadede yapmak durumunda olduğumuz işler var. Kısa vadede yapabileceğimiz, hayata geçirebileceğimiz işlerin bir kısmını hayata geçirdik. Bir kısmı da hayata geçmeyi bekliyor. Onları da kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Zaman zaman hemşehrilerimiz Millet Bahçesi'ni soruyor. Orada biliyorsunuz, çalışmalarımız hiçbir zaman durmadı. Devam ediyor ancak içerisinde inşa edilmeyi bekleyen yapılar var. Bu yapıların bitmesi, yapılması bir süreç ama en ufak bir sıkıntı yok. İnşallah bu yıl içerisinde bahçemizi açmaya muvaffak olacağız."