Karabük Safranbolu\'da 200 yıllık konaktaki yangında bir kat kullanılamaz hale geldi

Karabük Safranbolu'da 200 yıllık konaktaki yangında bir kat kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık 2 katlı tarihi konakta akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konağın bir katı kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında konağın bir katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Babasultan Mahallesi'nde bulunan konakta çıktı. Tarihi Çarşı mevkiinde E.A.'ya ait 2 katlı yaklaşık 200 yıllık tarihi konağın giriş katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Yangında tarihi konağın bir katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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