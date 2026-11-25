Karabük Safranbolu'da Ahmetusta Geçidi'nde kar başladı! Araçlar düşük hızla ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar, gece boyunca etkisini korudu. Karabük-Bartın kara yolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde araçlar düşük hızla ilerlerken Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama yaptı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkisini sürdürdü.
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde dün akşam saatlerinden kar yağışı başladı. Araçlar, kar yağışı nedeniyle kara yolunda düşük hızla ilerledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışı gece boyunca sürdü.
Kaynak: DHA
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