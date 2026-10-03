Karabük Safranbolu Düzce köyünde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştu

Karabük Safranbolu Düzce köyünde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde müstakil bir evin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan evin çatısında hasar oluştu.
Düzce köyünde müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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