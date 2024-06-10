Karabük Şehir Parkı 14 Haziran\'da hizmete açılıyor

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Yenileme çalışmalarında sona gelinen Karabük Şehir Parkı, 14 Haziran'da hizmete sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin en işlek noktalarından birinde yer aldığı için her gün binlerce kişi tarafından kullanılan Şehir Parkı baştan sona yenilendi.

Çalışmalar kapsamında deforme olan yürüyüş yolları, oturma alanları ve zemin eski görünümüne kavuşturuldu.

Alanda incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, parkın 14 Haziran'da kullanıma açılacağını belirterek, "Hemşehrilerimizden tek ricamız; parkımızı koruyalım." ifadesini kullandı.