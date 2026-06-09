Karabük'te 3 Katlı Evde Yangın

Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.
Kartaltepe Mahallesi Çevik Sokak'ta 3 katlı evin 2. katında M.Ç'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2. katında hasar oluştu.
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