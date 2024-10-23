Karabük\'te Apartman Yangını

Güncel

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında Süleyman Ö'nün (57) yalnız yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangında dumandan etkilenen ve yürümekte güçlük çeken Süleyman Ö. ile ona yardım etmek isterken merdivenden düşüp ayağını burkan Esma Ç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.