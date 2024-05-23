Karabük'te Artan Hava Sıcaklıkları Sonrası Yılan Tehlikesi - Son Dakika
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Karabük'te Artan Hava Sıcaklıkları Sonrası Yılan Tehlikesi

Karabük şehir merkezinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Yılanlarla ilgili yetkililerden çözüm bekleniyor.

23.05.2024 20:24
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Karabük'te hava sıcaklıkları sonrası yılanlar çıkmaya başladı

Kovboy gibi yolda ilerleyen yılanı halatla yakalamaya çalıştı

KARABÜK - Karabük şehir merkezinin bazı bölgelerinde artan hava sıcaklıkları sonrası ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Karabük- Kastamonu karayolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde ve Kurtuluş Mahallesi'nde görülen yılanların ardından Karabük Mahallesi ve Aydınlıkevler Mahallesinde de yılan görüldü. Bir binanın bodrum katına giren zehirli yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanırken, bir başka binaya giren yılan ise Berkay Korkut isimli vatandaş tarafından yakalandı.

Korkut yılanı tekrar doğaya salarken, son günlerde artan yılanlar nedeniyle vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.

Kastamonu yolu üzerine çıkan bir yılanı ise vatandaş kovboy gibi halatla yakalamaya çalıştı.

Yetkililerin yılanlarla ilgili bir çalışma yapmasını isteyen vatandaşlar, özellikle çocukların tehlikede olduğunu belirtti. Vatandaşlar, "Başıboş sokak köpekleri nedeniyle çocuklarımız başta olmak herkes zaten tedirgin. Bir de ortaya yılan tehlikesi çıktı. Mahallelerde çok sayıda yılan görenler var. Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Kaynak: İHA

Karabük, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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