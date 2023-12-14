 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te camiden evine dönen yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te camiden evine dönen yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde camiden evine dönen İsmet Ekren (74), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücüsü de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük\'te camiden evine dönen yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
14.12.2023 - 23:52,  Güncelleme: 23:52
Abone Ol

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde camiden evine dönen İsmet Ekren (74), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücüsü de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Karabük yolunun Üçevler mevkisinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil, camiden çıkıp evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, yaya İsmet Ekren olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.T. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmet Ekren'in cenazesi de olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İsmet Ekren, Eskipazar, Karabük, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te camiden evine dönen yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


23:58
Tarihte bir ilk! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Tarihte bir ilk! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'sayın' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Son Dakika
23:58 Tarihte bir ilk! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 00:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te camiden evine dönen yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement