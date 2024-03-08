Karabük'te davulcular sınavdan geçti
KARABÜK - Karabük Belediyesi hafta başında başlayacak olan Ramazan ayı öncesi mahallelerdeki Ramazan davulcularını belirledi.
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahurda görev almak için müracaat eden 75 davulcudan 55 davulcuya sınav yaparak yaka kartlarını dağıtarak, il sınırları içerisinde bulunan mahallelerde Ramazan ayında sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.
Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmamasını ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken, vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü'ne 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunabileceği aktarıldı.
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse davulcuları sınava tabi tutarak davul çaldırdıktan sonra Ramazan ayında uymaları gereken konularda bilgilendirerek, belgeleri takdim etti.
Köse, Ramazan ayının maneviyatının yüksek olduğunu ifade ederek, " Davul bizim gelenek ve geleneklerin içerisinde olan bir husus. Ramazan ayında her ne kadar vatandaşlarımız cep telefonundan veya elektronik saatlerinden sahura kalkabilme imkanları olmasına rağmen belli gelenek ve göreneklerin devam edilmesi ve bu maneviyatın yaşanabilmesi için de Karabük Belediyesi olarak bu senede davul çalınmasına müsaade ettik. Kesinlikle size belirtilmiş saatler dahilinde gece davul çalacaksınız. Erken çaldım, ben mahalleye gidemedim, yerime falan kişiyi gönderdim, çocuğumu gönderdim, yok. Herkes davulunu belirlenen saat içinde çalacak. Eğer bu Ramazan'da da aynı suç işi arkadaşlarımıza da önümüzdeki Ramazan'da en iyi davulcu da olsa davul verilmeyecek. Ramazan'ın maneviyatına uygun türkü, şarkı, ilahi, kaside söylenecek. Böyle güncel fantezi müzikler çalmayacağız. Ramazan ayının maneviyatının yaşanmasını sağlamak için bu işi yapıyorsak da o maneviyata uygun müzikleri tercih edeceğiz. Bu konuda da dikkatli olmanızı ve bu olayın dışarıda çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Her Ramazan aylarında olduğu gibi sivil ekiplerimiz ve resmi ekiplerimizle gelen şikayet ve periyodik şekilde denetimlerimizi yapacağız. Tespit ettiğimiz an bir daha kesinlikle davul çalması söz konusu değil. Fiyat tarifesi kesinlikle belirlenmeyecek. Biz burada bir geleneği ve göreneği yaşatmak için yapıyoruz." dedi. Yapılan uygulamalı sınav sonrası talimatnameyi imzalayan davulculara belediye tarafından hazırlanan görev kartları dağıtıldı.
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