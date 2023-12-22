Karabük\'te Eski Döneme Ait Top Mermisi Patlatıldı

11:36 •
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Karabük'te bir haddehanenin hurdalığında bulunan eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi, ekiplerce fünyeyle patlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik haddehanesinin hurdalığında top mermisi olduğunu fark eden çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, üzerinde yazı bulunmayan patlamamış top mermisini inceledi.
Güvenli bölgeye götürülen top mermisi, fünyeyle patlatılarak imha edildi.
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