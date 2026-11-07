Karabük'te kar yağışı sürüyor, Ahmetusta Geçidi'nde araçlar yavaş ilerliyor - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı sürüyor, Ahmetusta Geçidi'nde araçlar yavaş ilerliyor

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Karabük\'te kar yağışı sürüyor, Ahmetusta Geçidi\'nde araçlar yavaş ilerliyor
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Karabük'te dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor, Ahmetusta Geçidi'nde araçlar yavaş ilerliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama yaparken Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı; Safranbolu'ya gelenler geçitte fotoğraf çekti.

KARABÜK'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde araçlar, kar yağışı nedeniyle yavaş ilerlerken, ormanlık alanlarda oluşan güzel manzara dronla görüntülendi.

Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesini ziyarete gelen vatandaşlar da Ahmetusta Geçidi'nde karın keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi. Kar yağışı ile oluşan manzara da dronla görüntülendi.

Tur rehberi İzzet Orhan Özdal, "İlk kar yağdı. İstanbul'dan gelen misafirlerimizle beraber Safranbolu'nun klasik geleneği olan kar ezmeye geldik. Safranboluluların böyle bir özelliği var. Kar ezmeye giderler. İlk defa geliyorlar, bayıldılar. Buranın çam ormanı manzarası çok güzel. Safranbolulular da buraya gelir. Arabadan geçilmez, herkes fotoğraf çekmeye gelir diye bekliyorum" dedi.

Öte yandan Keltepe Kayak Merkezi'nde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kaynak: DHA
Kayak MerkeziSafranboluKarabükGüncelYaşamSon Dakika

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