Karabük\'te narkotik köpeği Dora\'nın katıldığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Narkotik madde arama köpeği Dora'nın da katıldığı operasyonda, 9,14 gram ve 6 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile kullanma aparatı ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.