Karabük\'te Polis Olarak Tanınan Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Güncel

Karabük'te, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi emniyet ekiplerinin titiz çalışması sayesinde engellendi.

Alınan bilgiye göre, H.M'ye telefonda kendini polis olarak tanıtan zanlı, kimliğinin kopyalandığı ve suç örgütlerinin eline geçtiğini belirterek, elindeki altınları bozdurup banka hesabına göndermesini istedi.

Bunun üzerine kuyumcuya giden H.M, 640 bin lira değerindeki cumhuriyet altınları ve bileziklerini bozdurdu.

İstihbari çalışmalar sonucu H.M'nin dolandırılmak üzere olduğunu tespit eden polis ekipleri de il merkezinde faaliyet gösteren bankalar, kuyumcular ve ATM'lerde tedbirlerini aldı.

H.M'nin altınlarını paraya çevirdiğini belirleyen polis, kuyumcuya giderek vatandaşın dolandırılmasını son anda engelledi.

Dolandırıcılar ve yöntemleri konusunda bilgilendirilen H.M, polis ekiplerine teşekkür etti.