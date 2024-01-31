 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te Polis Olarak Tanınan Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Polis Olarak Tanınan Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Karabük\'te Polis Olarak Tanınan Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu engellendi. H.M'ye telefonla ulaşan zanlı, kimliğinin kopyalandığını ve suç örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek altınlarını bozdurup banka hesabına göndermesini istedi. H.M'nin altınlarını paraya çevirdiğini tespit eden polis, kuyumcuya giderek dolandırıcılığı son anda önledi. H.M, polis ekiplerine teşekkür etti.

31.01.2024 13:39  Güncelleme: 13:48
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi emniyet ekiplerinin titiz çalışması sayesinde engellendi.

Alınan bilgiye göre, H.M'ye telefonda kendini polis olarak tanıtan zanlı, kimliğinin kopyalandığı ve suç örgütlerinin eline geçtiğini belirterek, elindeki altınları bozdurup banka hesabına göndermesini istedi.

Bunun üzerine kuyumcuya giden H.M, 640 bin lira değerindeki cumhuriyet altınları ve bileziklerini bozdurdu.

İstihbari çalışmalar sonucu H.M'nin dolandırılmak üzere olduğunu tespit eden polis ekipleri de il merkezinde faaliyet gösteren bankalar, kuyumcular ve ATM'lerde tedbirlerini aldı.

H.M'nin altınlarını paraya çevirdiğini belirleyen polis, kuyumcuya giderek vatandaşın dolandırılmasını son anda engelledi.

Dolandırıcılar ve yöntemleri konusunda bilgilendirilen H.M, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karabük, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Polis Olarak Tanınan Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:21:52. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Polis Olarak Tanınan Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement