Karabük\'te Ses Yarışması Finali

Karabük'te "Batı Karadeniz Starını Arıyor" ses yarışması gerçekleştirildi.

Bizim Radyo ve Televizyon (BRTV) tarafından düzenlenen ve yaklaşık dört ay süren yarışmanın final gecesi, Karabük Belediyesi Kanyon Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz'in farklı illerinden 142 adayın başvurduğu yarışmada, gerçekleştirilen elemelerin ardından finale kalan 4 yarışmacı, şampiyonluk için sahne aldı.

Yapımcılığını Hasan Alp'in üstlendiği yarışmanın final gecesinde, Alp, Dr. öğretim üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ve Orhan Demirağ'dan oluşan jüri heyeti, finalistlerin sahne performanslarını değerlendirerek dereceye giren isimleri belirledi.

Final gecesinde Gözde Erdel, Yunus Enes Doğmaz, Kader Gider ve Tarık Yüksel sahne performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birinciliğini müzik öğretmeni Gözde Erdel kazandı.

Finalde sahne alan tüm yarışmacılara ve finalistlere teşekkür plaketi verildi.

Törene, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.