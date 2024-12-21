Karabük\'te Su Tankeri Yayaya Çarptı

Karabük'te su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Haşim İ. (42) idaresindeki 34 BAC 162 plakalı Karabük Belediyesine ait su tankeri, Demir-Çelik Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ş'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Serdar Ş, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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