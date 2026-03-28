Karabük\'te Tarihi Miras İncelemeleri

Karabük'te alanında uzman akademisyenler, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde tarihi ve kültürel miras alanlarında incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesinden Doç. Dr. Abdülazim İbrahim'in ev sahipliği yaptığı heyet, program kapsamında ilk olarak Safranbolu'da inceleme yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi konakları ve kültürel dokusu hakkında yerinde gözlemler yapan akademisyenler, bölgenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında değerlendirmelerde bulundu.

Programın ikinci bölümünde Eskipazar ilçesine geçen heyet, burada bulunan Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kazı başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'tan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan akademisyenler, bölgenin arkeolojik ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.