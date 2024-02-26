Karabük'te tüfekle yaralama olayında şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te tüfekle yaralama olayında şüpheli tutuklandı

Karabük\'te tüfekle yaralama olayında şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ozanköy köyü yolunda 23 Şubat'ta M.K'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı öne sürülen M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin il merkezinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla M.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada şüphelinin 46 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

26.02.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ozanköy köyü yolunda 23 Şubat'ta M.K'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı öne sürülen M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin il merkezinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin 46 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te tüfekle yaralama olayında şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 17:46:37. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te tüfekle yaralama olayında şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement