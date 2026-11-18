Karabük'te tütün operasyonunda 3 şüpheliye işlem yapıldı, 5 bin 600 makaron bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda iş yeri ve evde yapılan aramada 5 bin 600 makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün ve 4 bin 600 gram bandrollü tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı hakkında işlem gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
İş yerinde ve evde yapılan aramada, tütün sarma makinesi, 4 bini doldurulmuş 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 7 kilogram kıyılmış tütün ve 4 bin 600 gram bandrollü tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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