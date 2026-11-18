Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı hakkında işlem gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

İş yerinde ve evde yapılan aramada, tütün sarma makinesi, 4 bini doldurulmuş 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 7 kilogram kıyılmış tütün ve 4 bin 600 gram bandrollü tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.