Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Karabük merkezde 1 kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 4 kök kenevir, 1 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliye, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmaktan 12 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.