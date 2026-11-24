Karabük'te uyuşturucu ticaretine yönelik 17 operasyonda 7 tutuklama yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında 17 ayrı operasyon düzenlendi ve 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen 17 ayrı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 365 sentetik ecza, 187 parça peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 56 gram bonzai, 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Gerçekleştirilen 17 ayrı operasyonda 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranan 3 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
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