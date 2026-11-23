Karabük'te yağışların ardından heyelan oluştu, Kamil Güleç Caddesi'ne toprak döküldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te aralıklarla etkili olan yağışların ardından 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde heyelan oluştu. Kayan toprak Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'ndeki yola döküldü; ekipler güzergaha güvenlik şeridi çekti, apartmanın temelinde risk oluşmadığı öğrenildi.
Karabük'te birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alanda heyelan oluştu. Kayan toprağın bir bölümü Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'ndeki yola döküldü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güzergahın bir bölümüne güvenlik şeridi çekti.
Heyelanın bölgede bulunan bir apartmanın temelinde risk oluşturmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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