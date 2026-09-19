Karabük\'te yayaya çarpan otomobil refüje savruldu, sürücü yaralandı, kaza kamerada

Karabük'te yayaya çarpan otomobil refüje savruldu, sürücü yaralandı, kaza kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Bayır Mahallesi'nde öğle saatlerinde yayaya çarpan otomobil savrularak refüje çarptı. Yaya kazadan yara almadan kurtulurken 81 yaşındaki sürücü yaralandı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KARABÜK'te yayaya çarpan otomobil savrulup refüje çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (81) yönetimindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil, yayaya çarptıktan sonra savrularak refüje çarptı. Otomobilin çarptığı kadın kazayı yara almadan atlatırken sürücü ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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