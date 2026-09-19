Karabük\'te yayaya çarpan otomobil refüje savruldu, sürücü yaralandı, kaza kamerada

KARABÜK'te yayaya çarpan otomobil savrulup refüje çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (81) yönetimindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil, yayaya çarptıktan sonra savrularak refüje çarptı. Otomobilin çarptığı kadın kazayı yara almadan atlatırken sürücü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.