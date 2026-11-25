Karabük'te yüksek kesimler beyaza büründü! Çam ormanlarının görüntüsü dronla alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Keltepe Kayak Merkezi, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaz örtüyle kaplanırken, çam ormanlarının görüntüsü dronla kaydedildi.
BEYAZ GÜZELLİK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde de devam etti. Keltepe Kayak Merkezi, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan çam ormanlarının oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: DHA
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