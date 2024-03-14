Kayak merkezi Mart ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı

Özhaseki: Kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunu artık tahammül edilemez bir boyuta geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Araplar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurlarına ilişkin, 'Şu geldiğimiz noktada artık tahammül edilemez bir boyuta geldi. Senelerdir bu insanlar dışarıdalar. Bizim bir an önce buraya girip bu işleri bitirmemiz lazım.' dedi. Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşan Özhaseki, depremler nedeniyle oluşan hasar ve mağduriyetlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, deprem riskine karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.