Kayak merkezi Mart ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı
KARABÜK - Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düştüğü merkez beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
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Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını belirterek, yeni bir anayasa hedeflediklerini söyledi. Tunç, Rize'de çeşitli programlara katıldı ve gençlerle bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Fırat Der için Denizli Çardak Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına kadar eşlik edildi. Şehit Der'in cenazesi yarın Sarayköy ilçesinde toprağa verilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Araplar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurlarına ilişkin, 'Şu geldiğimiz noktada artık tahammül edilemez bir boyuta geldi. Senelerdir bu insanlar dışarıdalar. Bizim bir an önce buraya girip bu işleri bitirmemiz lazım.' dedi. Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşan Özhaseki, depremler nedeniyle oluşan hasar ve mağduriyetlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, deprem riskine karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını belirterek, "Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki artık bizim hastalarımız dışarıya gitmiyor, Avrupa'sından Amerika'sına, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'de arıyor, Türkiye'deki hastanelerde arıyor." dedi.
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