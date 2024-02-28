Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük\'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi'nde Recep K'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı ve ev kullanılamaz hale geldi.

28.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi'nde Recep K'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük ve Yenice belediyeleri itfaiye ekipleri ile Yenice Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle yangına müdahalede bulunuldu.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye eri Ulaş Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluştu. Yaralanan Elieyioğlu, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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