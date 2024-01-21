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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Karabük'ün il merkezi ve ilçelerinde dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışının etkisiyle Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun Ahmetusta Geçidi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Trafik ve Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı önlem aldı.

Karabük\'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
21.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Kaynak: AA
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