Karaçi'de Drone Kullanımına Bir Haftalık Yasak Getirildi

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İSLAMABAD, 23 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de devlet karşıtı unsurların ve düşman kuruluşların "kritik önemdeki tesislere yönelik güvenlik tehditleri" nedeniyle drone kullanımına bir haftalık yasak getirildi.

Karaçi Bölge Komiserliği'nden Pazartesi günü yapılan resmi duyuruda kararın, Güney Asya ülkesinde kısa süre önce gerçekleştirilen yabancılara yönelik saldırıların ardından polisin yasak talebinde bulunması üzerine alındığı belirtildi.

Duyuruda, yasalar uyarınca drone kullanımı yasağının uygulanması için "istenmeyen olayları önlemek ve kritik tesislerin güvenliğini sağlamak üzere yeterli gerekçenin bulunduğu" belirtildi.

Kararın "derhal yürürlüğe girdiğini" vurgulayan duyuruda, yasanın ihlaline yönelik şikayetleri kaydetmek üzere polise yetki verildiği bildirildi.

Polisin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de 19 Nisan günü sabah saatlerinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bir konvoya düzenlenen saldırıda en az 2 terörist öldürüldü ve 3 terörist yaralandı.

Karaçi'nin Malir ilçesi polis amiri Tariq Mastoi, kentin Landhi Town bölgesinin Mansehra Kolonisi mevkiinde beş Japon vatandaşını taşıyan bir konvoya iki terörist tarafından saldırı düzenlendiğini, ancak güvenlik güçlerinin ateş açarak karşılık vermesi üzerine saldırının püskürtüldüğünü belirtti.