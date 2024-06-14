Karadağ Üniversitesi, Balkan Üniversiteler Birliği'nin gelecek dönem başkanı oldu - Son Dakika
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Karadağ Üniversitesi, Balkan Üniversiteler Birliği'nin gelecek dönem başkanı oldu

Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimi Genel Sekreteri olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 8. Genel Kurul Toplantısı'nda Karadağ Üniversitesi, 2025 yılı BUA başkanlığına seçildi. BUA'ya üyelik başvurusunda bulunan 9 üniversitenin oybirliğiyle üye kabul edilmesiyle birlikte BUA üye sayısı 101'e yükseldi.

14.06.2024 13:28
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Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) gelecek dönem başkanı Karadağ Üniversitesi oldu.

Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimi Genel Sekreteri olduğu bölgenin en büyük yükseköğretim birliği BUA 8. Genel Kurul Toplantısı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BUA Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda BUA'ya üyelik başvurusunda bulunan üniversiteler sunumlarını yaptı.

Oylama sürecinin ardından 9 üniversitenin BUA üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi ve BUA üye sayısı 101'e yükseldi.

Yeni üyelerin imza töreninin ardından 2025 yılı BUA başkanlığı seçimine ilişkin oylamaya geçildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA 2025 yılı başkanlığı noktasında Karadağ Üniversitesi ile yapılan temaslardan bahsederek BUA 2025 yılı başkanı olarak Karadağ Üniversitesini önerdi ve bu öneri BUA Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ Üniversitesi, Balkan Üniversiteler Birliği'nin gelecek dönem başkanı oldu - Son Dakika

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