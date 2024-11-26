Karadeniz'de Elektrik Kesintileri Giderildi - Son Dakika
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Karadeniz'de Elektrik Kesintileri Giderildi

Karadeniz\'de Elektrik Kesintileri Giderildi

Şiddetli kar ve fırtına sonrası elektrik kesintileri YEDAŞ ekipleriyle kısa sürede giderildi.

26.11.2024 17:52
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Orta Karadeniz bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan elektrik kesintilerinin ekiplerin müdahalesi sonucu giderildiği bildirildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'den (YEDAŞ) yapılan açıklamada, 24-25 Kasım'da Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum'un büyük bölümünü kar yağışı ve fırtınanın etkisi altına aldığı, bunun da elektrik kesintisine neden olduğu belirtildi.

Öncelikli olarak kesintiden etkilenen kişi sayısı fazla olan kritik enerji noktalarında onarım faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 352 araç ve 951 personel ile elektrik kesintilerinin kısa sürede giderildiği vurgulandı.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yoğun hava muhalefetinin bölgede ciddi hasara yol açtığına işaret ederek, "Yaşanan afetteki en büyük etken, şiddetli rüzgar ile beraber kar yağışı kaynaklı iletkenlerde buz yükü oluşması, eş zamanlı olarak havai hatların üzerine yıkılan ağaçların direk hasarlarına ve iletken kopmalarına neden olmasıdır. Toplamda 1600 trafo, 130 bin abone hava muhalefetinden etkilenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte tüm imkanlarını seferber ettiklerine dikkati çeken Bilgi, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın elektriksiz kalma süresini en aza indirmek için var gücümüzle çalıştık. Yoğun kar yağışı ve ağaç yıkılmalarına bağlı olarak ulaşımın kapandığı yerlerde Valilik, Belediye, İl Özel İdare, AFAD ve diğer il, ilçe yerel yönetim birimleri ile koordineli biçimde hareket ettik. Şebeke hasarının fazla olduğu ve ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yaklaşık 40 mahalleye jeneratör desteği ile enerji sağladık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden, zorlu koşullara rağmen büyük özveri ile çalışarak arızaları giderdi. Enerjilendirme çalışmalarımız kırsalda hala devam etmekle beraber, şehir merkezlerinde enerjisiz hiçbir abone kalmamıştır. Kırsal kesimde ise az sayıda elektriksiz abonemiz bulunmaktadır. Bu bölgelerde de enerjilendirme çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacaktır."

Kaynak: AA

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