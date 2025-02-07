Karadeniz Ereğli Belediyesi Kar Yağışına Karşı Önlemler Alıyor

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, kentte etkisini sürdüren kar yağışından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, kar yağışına ve olumsuz hava koşullarına karşı iş makinelerinden oluşan 20 araçlık filosu ve 200 personeliyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli merkezde okulların tatil edilmemesi nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tüm okul yolları açık tutuldu, yaya kaldırımları temizlendi. Don olaylarına karşı tuzlama çalışması yapıldı. Ekipler, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor.