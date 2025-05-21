Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Tarihi Kaletepe'ye Yaz Düzenlemeleri

(ZONGULDAK) - Tarihi Kaletepe'yi halkın kullanımına açan Karadeniz Ereğli Belediyesi, bölgede yaz sezonu öncesi düzenlemeler yapıyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin askeriye ile yapılan protokolle, Şubat 2024'te halkın hizmetine açtığı, Bizans dönemine ait tarihi Kaletepe'de sezon öncesi yeni düzenlemeler yapılıyor.

Düzenlemeler kapsamında Kaletepe'ye mini hayvanat bahçesi, çocuk parkı, spor alanları kurulacak; halkın kendi yiyeceklerini getirmelerine olanak sağlanacak. Ayrıca, Kaletepe'de özel araçlar için 100 araçlık otopark yapılırken, ziyaretçilerin ulaşımı için de servis konuldu.