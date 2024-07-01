Karadeniz Ereğli'de Batan Gemide Hayatını Kaybeden Mürettebat İçin Denize Çelenk Bırakıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemide yaşamını yitiren 5 mürettebat için denize çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Bülent Eyüpoğlu, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve denetimlerle Türk bayraklı gemilerin kara listeden önce gri daha sonra da beyaz listeye geçmesinin sağlandığını belirterek, Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide yerlerden birinin Karadeniz Ereğli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin battığı alana geldi. Burada, 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşıldığı bölgeye çelenk bırakıldı.

Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Oğuz Ünlüer ile ilçe protokolü ve siyasiler katıldı.

Olay

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.