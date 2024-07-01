Karadeniz Ereğli'de Batan Gemide Hayatını Kaybeden Mürettebat İçin Denize Çelenk Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli'de Batan Gemide Hayatını Kaybeden Mürettebat İçin Denize Çelenk Bırakıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemide yaşamını yitiren 5 mürettebat için Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında denize çelenk bırakıldı. Ereğli Liman Başkanı, Türk bayraklı gemilerin kara listeden beyaz listeye geçmesinin sağlandığını belirtti. Törene, ilçe protokolü ve siyasiler katıldı.

01.07.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemide yaşamını yitiren 5 mürettebat için denize çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Bülent Eyüpoğlu, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve denetimlerle Türk bayraklı gemilerin kara listeden önce gri daha sonra da beyaz listeye geçmesinin sağlandığını belirterek, Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide yerlerden birinin Karadeniz Ereğli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin battığı alana geldi. Burada, 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşıldığı bölgeye çelenk bırakıldı.

Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Oğuz Ünlüer ile ilçe protokolü ve siyasiler katıldı.

Olay

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Zonguldak, Karadeniz, Fırtına, Ereğli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de Batan Gemide Hayatını Kaybeden Mürettebat İçin Denize Çelenk Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
14:15 İstanbul’da mezarlara saldırı Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim İstanbul'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim
13:47 Kayseri’yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek’in bu sözleri bitirmiş Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 18:53:04. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de Batan Gemide Hayatını Kaybeden Mürettebat İçin Denize Çelenk Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement