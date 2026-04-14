Karakeçili\'de Hac Yemeği Geleneği

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hacı adayları, geleneksel olarak her yıl düzenlenen hac yemeğinde vatandaşlarla helalleşti.
İlçede 2026 yılında kutsal topraklara gidecek 13 hacı adayı, çarşı merkezinde vatandaşlara etli bulgur pilavı ve ayran ikramında bulundu.
Yemeğin ardandan emekli müftü Osman Albayrak tarafından dua edildi ve hacı adayları vatandaşlarla helalleşti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?