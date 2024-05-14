Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin Vatandaş ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin Vatandaş ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin Vatandaş ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Karakeçili Kaymakamlığına atanan İbrahim Ergin, şehitlerin kabrini ziyaret ederek dua etti ve aileleriyle buluştu. Pazar yerini gezerek esnaflarla sohbet eden Ergin, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm bulmak için çalışacağını belirtti.

14.05.2024 11:02
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Bir süre önce Karakeçili Kaymakamlığına atanan İbrahim Ergin, vatandaş ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

İlk olarak 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın kabrini ziyaret ederek dua eden Kaymakam Ergin, şehit Yazıcı ve Pilavcı'nın ailesine de ziyarette bulundu.

Daha sonra ilçede kurulan pazar yerini gezerek esnaflarla sohbet eden Ergin, esnafları da ziyaret ederek bir kıraathanede vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Ergin, Karakeçililerin akrabası olduğunu, bundan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ergin, ilçeyi gezerek herkesle tanışmak istediğini, vatandaşların sorun ve dertlerini dinleyerek çözüme kavuşturmak için çalışacağı belirterek, Ertuğrul Gazi'nin torunlarının bulunduğu güzel ilçeye hizmet etmekten mutlu olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin Vatandaş ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin Vatandaş ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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