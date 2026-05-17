Karakoçan Lalesi Doğayı Renklendiriyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde açan endemik "Karakoçan lalesi" doğayı renklendirdi.
İlçeye bağlı Sarıcan Beldesi kırsalındaki bazı bölgelerde yetişen Karakoçan lalesi havaların ısınmasıyla açtı.
Çan şekline sahip, mor çiçekli, aynı zamanda sarı uç kısımlardan oluşan Karakoçan lalesi, doğaya renk katıyor.
Nesli tehlike altında bulunan çiçeği, koparanlara ya da zarar verenlere 700 bin lira ceza uygulanıyor.
