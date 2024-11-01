Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Akziyaret Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Okkaş'a (34) İ.O. idaresindeki 34 FCJ 07 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan ve ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Okkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.O. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Karaköprü'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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